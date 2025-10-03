Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2945997
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਸਨਸਨੀ: ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ

Ludhiana Murder: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਲਿਆ।

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 03, 2025, 12:22 PM IST

Trending Photos

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਸਨਸਨੀ: ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ''ਤੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜਮਾਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਮੌਕੇ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 19 ਸਾਲਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਰਿਤੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਹੇਅਰ ਡ੍ਰੈਸਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਮ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਤੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ''ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਘਰ ਸੀ। 

ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ''ਤੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ।ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਪੂਨਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਦੁਕਾਨ ''ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ ''ਤੇ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ''ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੂਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ''ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੋਸ਼ੀ ਗਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ''ਤੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਗਲਾਡਾ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮੌਕੇ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

TAGS

DussehraLudhiana NewsPunjab news

Trending news

amritsar news
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਦੋ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
Tarn Taran News
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ
Dussehra
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਸਨਸਨੀ: ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ
amit shah
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰਾ, ਦੇਣਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੋਹਫੇ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2025
Luhdhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ
Sikh Pilgrims News
ਗੁਰਪੁਰਬ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
Advocate Harjinder Singh Dhami
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ-ਧਾਮੀ
barnala news
ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
vijayadashami
JP नड्डा ने धौलरा में की पूजा-अर्चना, गोविंद सागर झील में किया मूर्ति विसर्जन
;