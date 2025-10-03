ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਸਨਸਨੀ: ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ

Ludhiana Murder: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਲਿਆ।
Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ''ਤੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜਮਾਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਮੌਕੇ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 19 ਸਾਲਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਰਿਤੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਹੇਅਰ ਡ੍ਰੈਸਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਮ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਤੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ''ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਘਰ ਸੀ।
ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ''ਤੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ।ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਪੂਨਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਦੁਕਾਨ ''ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ ''ਤੇ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ''ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ
ਪੂਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ''ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਸ਼ੀ ਗਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ''ਤੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਗਲਾਡਾ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੌਕੇ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ