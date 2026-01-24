ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪਿਸਤੌਲ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ

Ludhiana News: ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੈਨ ਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗੇਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।
Trending Photos
Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਅਸਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪਿਸਤੌਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ–8 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜੜਾ ਨਿਵਾਸੀ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੈਨ ਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗੇਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਕਂਡਕਟਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਲੌਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਬੈਗ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਚੋਰ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ 9 ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸਰਵਿਸ ਪਿਸਤੌਲ, ਦਸ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਵੀ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।