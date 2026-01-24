Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3084498
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪਿਸਤੌਲ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ

Ludhiana News: ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੈਨ ਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗੇਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 09:56 AM IST

Trending Photos

ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪਿਸਤੌਲ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਅਸਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪਿਸਤੌਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ–8 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜੜਾ ਨਿਵਾਸੀ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੈਨ ਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗੇਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਕਂਡਕਟਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਲੌਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਬੈਗ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਚੋਰ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ 9 ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸਰਵਿਸ ਪਿਸਤੌਲ, ਦਸ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਵੀ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

Ludhiana NewsPunjab police service pistol stolenpunjabi news

Trending news

Vande Mataram New Rules
'ਜਨ ਗਣ ਮਨ' ਵਾਂਗ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਾਂਗ ਬਣੇਗਾ ਨਿਯਮ
Navjot Singh Sidhu
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਘਮਾਸਾਨ; ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤੰਜ਼...
Ladowal Toll Plaza Free
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
Punjab weather news
ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ; ਮੀਂਹ–ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਵਧੀ ਠੰਡ, IMD ਵੱਲੋਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 24 ਜਨਵਰੀ 2026
Akali Dal Waris Punjab
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ PAC ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
barnala news
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Bathinda gas cylinder blast
ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਸਿਲਿੰਡਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ, ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ
Amritpal Singh MP
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ..