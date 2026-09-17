/SGPC ਦੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ, 32-33 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

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SGPC Employees Theft Case(ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ’ਚ FIR ਦਰਜ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼; BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 305 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਅਜਨਾਲਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜੱਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੀਬ 32 ਤੋਂ 33 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
SGPC ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜੱਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 32 ਤੋਂ 33 ਤੋਲੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
21, 22 ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਘਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
FIR ਨੰਬਰ 256, BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 305 ਤਹਿਤ ਕੇਸ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ FIR ਨੰਬਰ 256 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 305 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੱਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜੱਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰੋਂ 32 ਤੋਂ 33 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
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SGPC ਦੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ, ਭੂਆ ਦੇ ਘਰੋਂ 32-33 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼