Amritsar News: ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ

Amritsar News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।
Trending Photos
Amritsar News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਬੰਨ੍ਹ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਮਕਰਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੁਪਏ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਗਤ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਿਆਂ, ਕੰਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।