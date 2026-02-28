SGPC ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

SGPC Official Spokespersons List: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
Trending Photos
SGPC Official Spokespersons List: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਹਾਬਹਾਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ SGPC ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।