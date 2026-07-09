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SGPC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਖਾਲੜਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

SGPC Protest March: ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੱਬੋ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜੋਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 09, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:06 PM IST
SGPC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਖਾਲੜਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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