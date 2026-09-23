/ਸ਼ੰਭੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਕੁਇੰਟਲ 45 ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕੀ ਪਨੀਰ ਸਮੇਤ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਾਬੂ; ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਏ ਸੈਂਪਲ

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Rajpura News(ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ): ਆਉਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੰਭੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਰਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕੁਇੰਟਲ 45 ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕੀ ਪਨੀਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲੋਂ ਪਨੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਨੀਰ ਨਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ) ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਫੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਕੁਇੰਟਲ 45 ਕਿਲੋ ਪਨੀਰ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
"ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਰਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਉਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ 45 ਕਿਲੋ ਪਨੀਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ''ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।