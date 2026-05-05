ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਧਮਾਕਾ: 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਜਗਰੂਪ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ

Shambhu Railway Blast Case: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਤਾਰੀਖ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 05, 2026, 07:45 PM IST

Shambhu Railway Blast Case(ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਬੀਤੀ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ''ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਗਰੂਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 8-9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. (GRP) ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

​ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਤਾਰੀਖ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 72 ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

​SDM ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜੰਗ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ SDM ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ''ਐਕਟ'' ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ''ਤੇ SDM ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ SDM ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ DC ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

​ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਿਸਟਮ

8 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਟਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ DC ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ''ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਗਰੂਪ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

