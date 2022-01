वाह.. हल हो गई किसानों की समस्या! युवक ने जुगाड़ से खूब बटोरी तारीफ, मिला लाखों का इनाम

चंडीगढ़- आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि हमारे भारत में लोग जुगाड़ से काम करने में माहिर हैं. एक होनहार 'जुगाड़ू कमलेश' ने हाल ही में एक ऐसा काम कर दिखाया है, जिसके बाद से सब उनकी तारीफ कर रहे हैं.

'शार्क टैंक इंडिया' में जब मालेगांव के कमलेश नानासाहेब घुमरे या फिर ये भी कह सकते 'जुगाड़ू कमलेश' ने अपने साथी नारू के साथ शार्क टैंक में खेत में बीज बोने और कीटनाशक का छिड़काव करने का समाधान पेश किया, जिसके बाद से लोग उनके फैन बन गए हैं.

आपको बता दें कि आजकल 'शार्क टैंक इंडिया' (Shark Tank India) नाम का टीवी शो जो कि एंटरप्रेन्योर्स (Entrepreneur) के लिए सपना पूरा करने का शानदार प्लेटफॉर्म्स बन गया है. ये (TV Show) काफी ज्यादा पॉपुलर है.

Kamlesh's pitch is the no.1 pitch till now for me in Shark Tank India. When the guy said ,"Yaha tk aa gya hu vohi bhot bdi baat h" it tells you a lot about his struggle. Well done @peyushbansal you were always my fav shark.#SharkTankIndia#SharkTankIndiaOnSonyTV

— Milan Vishnoi (@MilanVishnoi) January 20, 2022