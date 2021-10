ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਲਈ ਹੋਇਆ ਰਵਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦਈ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਲਖਨਊ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਦੰੜ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਵਫ਼ਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।



ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਲਖਨਾਊ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਸਿੱਧਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾਵੇਗਾ।



Former Minister @HarsimratBadal_ speaking to media after reaching Lucknow to meet families of farmers mowed down by BJP goons. Akali Dal will ensure justice is served to the bereaved families & those behind the cold-blooded murder are brought to book immediately. #LakhimpurKheri pic.twitter.com/S3OO6AQSHO

— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) October 8, 2021