ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 55 ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2877910
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 55 ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ

Shiromani Akali Dal: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 55 ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 07:33 PM IST

Trending Photos

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 55 ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ

Shiromani Akali Dal:  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 55 ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 55 ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ

2. ਸੰਜੀਵ ਤਲਵਾਰ

3. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੋਰੀ

4. ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ

5. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਉਸਮਾ

6. ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਰਣੀਕੇ

7. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ

8. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ

9. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ

10. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ

11. ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮੋਂਟੂ ਵੋਹਰਾ

12. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਘੁੜਿਆਣਾ

13. ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਟਾ

14. ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਜੈਮਲਵਾਲਾ

15. ਅਸ਼ੋਕ ਅਨੇਜਾ

16. ਪ੍ਰੇਮ ਵਲੇਚਾ

17. ਨਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ

18. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ

19. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ

20. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ

21. ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਮੇਵਾਲੀ

22. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ

23. ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਣੀ

24. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ

25. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਵਾਲ

26. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ

27. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ

28. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਲਾਲਕਾ

29. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ

30. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ

31. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ

32. ਡਾ: ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਡਿੱਬੀਪੁਰਾ

33. ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਜੰਡਵਾਲਾ ਭੀਮੇਸ਼ਾਹ

34. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

35. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਹੀਵਾਲਾ

36. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟਾ

37. ਕਮਲਜੀਤ ਚਾਵਲਾ

38. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾਂਵਾਲਾ

39. ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ

40. ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ

41. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ

42. ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ

43. ਐਚ.ਐਸ. ਵਾਲੀਆ

44. ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

45. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

46. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਵਾ

47. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਠ

48. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ

49. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

50. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਡ

51. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਖਾਲਸਾ

52. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਨੀਆ

53. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਲਮਕੇ

54. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ

55. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਪਰਾਂ

TAGS

Shiromani Akali DalSukhbir singh badalpunjabi news

Trending news

Samrala news
ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
nawanshahr news
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੀ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ BKI ਦੇ 5 ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਾਬੂ
Nurpur news
पौंग डैम से पानी छोड़ने से फतेहपुर-इंदौरा में जलभराव, डीसी हेमराज ने किया निरीक्षण
Mohali News
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ
Jail Minister Laljit Bhullar
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ- ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ
Harpal Singh Cheema
"ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ" ਪੋਰਟਲ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ- ਚੀਮਾ
Keylong
हिमाचल का पहला ‘जीरो वेस्ट’ जनजातीय महोत्सव केलांग में 14 से 16 अगस्त तक
Karnal news
ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਅਗ਼ਵਾ; ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
Mansa news
ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ; ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ
;