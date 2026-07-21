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ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਮੁੜ ਹੋਈ ਦੋਫਾੜ; ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਗਾਵਤ

Shiromani Akali Dal Punar Surjit News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 21, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:22 PM IST
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਮੁੜ ਹੋਈ ਦੋਫਾੜ; ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਗਾਵਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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