Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3206555
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Shiromani Akali Dal Punar Surjit: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 06, 2026, 09:46 AM IST

Trending Photos

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Shiromani Akali Dal Punar Surjit: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ।

ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਧਮਾਕਾ: 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਜਗਰੂਪ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ

Add Zee News as a Preferred Source

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਟਲੀ

TAGS

Shiromani Akali Dal Punar SurjitBibi jagir kaurpunjabi news

Trending news

Shiromani Akali Dal Punar Surjit
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Jalandhar BSF Blast
ਜਲੰਧਰ ਬੀਐਸਐਫ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ; ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼
Friendly policing
अब शिमला से आगे मनाली, सोलन और मैक्लोडगंज तक दिखेगी दोस्ताना पुलिसिंग
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ;ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
amritsar blast
ਖਾਸਾ ਕੈਂਪ ਨੇੜੇ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ; ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਮਈ 2026
barnala news
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਕੇ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ NRI ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਅਗਵਾ, ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦੀ—1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ
Satinder Sartaaj
ਮੇਲਬਰਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਸ਼ੋਅ ਹਾਊਸਫੁੱਲ-ਭਾਰੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ
Chandigarh News
ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ 'Mortantra' ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ; ਸੈਕਟਰ 19 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਿਤ