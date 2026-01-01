ਜਨਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ; ਗੀਜ਼ਰ ਦੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੀ ਧੀ ਮੌਤ

Jalandhar News: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਧੀ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਅਤੇ ਗੀਜ਼ਰ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ।
Jalandhar News: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਧੀ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਅਤੇ ਗੀਜ਼ਰ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਧੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 22 ਸਾਲਾ ਮੁਨਮੁਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮੁਨਮੁਨ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗੀਜ਼ਰ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਧੀ ਅੰਦਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
