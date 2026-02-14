Advertisement
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Shivraj Singh Chouhan statement on parali​:ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 14, 2026, 11:00 AM IST

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Shivraj Singh Chouhan statement on parali​: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ - ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ - ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ, ਏਆਈਐਫ, ਐਮਐਸਪੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੀਐਮ-ਕੁਸੁਮ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨਦਾਤਾ ਵਜੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨਦਾਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਅੱਜ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਆਈਐਫ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ 15% ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏਆਈਐਫ) ਅਧੀਨ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 44,243 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, 25,854 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, 25,565 ਫਾਰਮ ਹਾਰਵੈਸਟ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ, 17,779 ਵੇਅਰਹਾਊਸ, 4,201 ਸੌਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 3,549 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ 2,827 ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ: ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ AIF ਅਧੀਨ 32,014 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ₹7,425.98 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹11,351.54 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਹਤਰ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਤੋਂ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦਾਲਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ" ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਕਲੱਸਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟ, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ₹10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਐਮਐਸਪੀ, ਦਾਲਾਂ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ 100% ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਜੋ ਕਿ 50% ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50% ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ 6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਹਰ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀ 100% ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਫੇਡ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ PM-AASHA ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ DBT ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਾਲਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 'ਦਾਲਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ'

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤਰ 38% ਸੀ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ 28% ਸੀ। ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜ, ਘੱਟ ਬੀਜ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2016 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਸੀ, ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ 'ਦਾਲਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 27.30 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

