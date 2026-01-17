Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ; ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

Punjab Police Transfers: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 17, 2026, 09:05 AM IST

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ; ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

Punjab Police Transfers: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਵਨਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਕਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਚੱਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਵਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਅਗਵਾਈ; ਐਮਪੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ, ਸਦਰ ਥਾਣਾ, ਥਾਣਾ ਖੂਈਖੇੜਾ ਅਤੇ ਲਾਧੂਕਾ ਚੌਕੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਕੰਬੋਜ,ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਖੂਈਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਲਾਧੂਕਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, SGPC ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ

 

CM ਮਾਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ