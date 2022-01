ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਬਜ਼ਮ ਵਰਮਾ/ ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ।

Inspired by Arvind ji's vision, Punjab's former cabinet minister & 3 time MLA Joginder Singh Mann ji joins AAP ending his 50year old association with Congress. He was presently chairman of Punjab Agro Industries Corp. His induction will give a huge boost to party's unit in Punjab pic.twitter.com/hRX84ThFQa

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) January 15, 2022