ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Nangel News: ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 135ਵੀਂ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Nangel News: ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 135ਵੀਂ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 18-18 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੈਗਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ।
ਨੰਗਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ , ਵਿਰੋਧੀ ਨੈਗਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ , ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।