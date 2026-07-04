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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ SAD (ਸੁਰਜੀਤ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ

Shromani Akali Dal Surjit: ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ, 60:40 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ-ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 04, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:41 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ SAD (ਸੁਰਜੀਤ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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