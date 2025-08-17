ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
Astronaut Subhanshu Shukla: ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ 20 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 

 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 07:33 AM IST

Astronaut Subhanshu Shukla:  ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦਿਆਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

 

ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖਨਊ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਆਉਣਗੇ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ।

;