Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3125858
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Shubman Gill ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੈਮਲਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕ੍ਰਿਕੇਟ

Shubman Gill village visit: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮਨ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 05:42 PM IST

Trending Photos

Shubman Gill ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੈਮਲਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕ੍ਰਿਕੇਟ

Shubman Gill village visit: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ Shubman Gill ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੈਤ੍ਰਿਕ ਪਿੰਡ ਜੈਮਲਵਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ।

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।

ਪਿੰਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡੀ। ਲਗਭਗ 22 ਗੇਂਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮਨ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚਵਾਈਆਂ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣਿਆ।

TAGS

Shubman GillJaimalwala village newspunjabi news

Trending news

Shubman Gill
Shubman Gill ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੈਮਲਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕ੍ਰਿਕੇਟ
BJP Sangrur District President
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ;ਇਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
UAE Blast
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੁਬਈ; ਬੁਰਜ ਖਲੀਫ਼ਾ ਨੇੜੇ ਸੁਣਿਆ ਧਮਾਕਾ
Sidhu Moosewala Murder Case
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ
Ludhiana attack news
ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ
Fatehgarh Sahib News
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
dharamshala news
“40 माह में 40 जख्म”— राजीव बिंदल का कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला
Rampura Phul rally 2026
ਰਾਮਪੂਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
Rahul Gandhi warns Punjab Congress
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਿਹਾ ਟੀਮ ਪਲੇਅਰ ਬਣੋ
hamirpur news
हिमाचल का चमत्कारी शिवलिंग! हर 4 साल में बढ़ता है आकार पूजा से पूरी होती है मनोकामना