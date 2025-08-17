Batala News: ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ; ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼

Batala News: ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਸਬਾ ਧਿਆਨਪੁਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਚੰਦੂਸੂਜਾ ਦੇ ਭੱਠੇ ਉਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Batala News: ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਸਬਾ ਧਿਆਨਪੁਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਚੰਦੂਸੂਜਾ ਦੇ ਭੱਠੇ ਉਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 15 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕਾਫੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਉਤੇ ਪੁੱਟੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰੱਜੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਖੱਡੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਲਛਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੱਠੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਭੱਠੇ ਉਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਾਂਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਨ। ਭੱਠਾ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੱਡੇ ਬੰਦ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 40,45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਠੇ ਉਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੱਡਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭੱਠਿਆਂ ਉਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭੱਠੇ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਭੱਠੇ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਠੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।
ਉਧਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਪੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।