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ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ

Balkaur Singh Land Dispute News: ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 04, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:12 PM IST
ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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