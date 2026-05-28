Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3231303
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ; ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ- ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

Sidhu Moosewala Fourth Death Anniversary: ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਮਾਧ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 28, 2026, 02:44 PM IST

Trending Photos

ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ; ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ- ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

Sidhu Moosewala Fourth Death Anniversary(ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ): ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।

ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਮਾਧ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿਖੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGS

Sidhu Moosewala Fourth Death AnniversaryBalkaur Singhpunjabi news

Trending news

Sidhu Moosewala Fourth Death Anniversary
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ; ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
Nangal News
ਨੰਗਲ ‘ਚ BSNL ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ETT ਅਧਿਆਪਕ, ਭਰਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ
amritsar news
ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੇ ਲਿਆ ਖੂਨੀ ਰੂਪ; ਦਾਤਰਾਂ-ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਦੋ ਭਰਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
sangrur news
ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ
Eid ul Azha 2026
ईद-उल-अजहा पर नाहन में अदा की गई सामूहिक नमाज, देश में अमन-शांति की मांगी दुआ
Anurag Thakur
पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की मजबूत नींव, लोग बढ़-चढ़कर करें मतदान: अनुराग ठाकुर
Himachal Forest Fire
कसौली के जंगलों की आग बेकाबू! 40 घंटे से जारी ऑपरेशन, सेना-वायुसेना ने संभाला मोर्चा
Kewal Singh Dhillon
ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਸ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ
Vaishno devi bus accident
ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਦੀ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ, 15 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖਮੀ
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम का डबल अटैक! कहीं हीटवेव का कहर, तो कहीं ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट