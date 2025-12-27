ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਕੌਰ; ਕਿਹਾ, ਸਟੇਟਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

Bibi Daler kaur Controversy: ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।
Bibi Daler kaur Controversy: ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੱਸ ਕੇ ਏਕੇ-47 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ "ਨਗਨ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।" ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਲਗੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਚਰਚਾ ਦੋ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਕੌਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।"
ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹਰ ਹੰਝੂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"