Amritsar News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੱਥ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2908395
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Amritsar News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੱਥ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ

Amritsar News: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 12:33 PM IST

Trending Photos

Amritsar News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੱਥ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ

Amritsar News: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹਿਸੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਦੁੱਧ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। "ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਭਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਰ ਲਏ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ghaggar River Flood: ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ; ਲੋਕ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ "ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।"ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amritsar News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ

 

TAGS

amritsar newsKuldeep Singh Gargajpunjabi news

Trending news

Governor Gulab Chand Kataria
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
CM Bhagwant Mann Health
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ; ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ
Kullu News
कुल्लू में फिर भूस्खलन; चपेट में आए दो मकान, एक की मौत और तीन को बचाया
ghaggar river flood
ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ; ਲੋਕ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ
IndusInd Bank Crisis
ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਸੰਕਟ; ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਫਓ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
Sultanpur Lodhi
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਇੰਦਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ
mansa murder
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
Chamkaur Sahib
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ; ਡੀ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ; 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਤੰਬਰ 2025
;