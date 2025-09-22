ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੀ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਰਾਈਫਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ‘ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ
Sri Muktsar Sahib News: ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਈਫਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Sri Muktsar Sahib News: ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੀ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਈਫਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜਨਮੀ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨੇ 200 ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ 200 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਈਫਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਲੈਵਲ, ਸਗੋਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਮੈਡਲ ਤੇ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਦਿਨਚਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਮਾਂ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ।

