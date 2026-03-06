Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3131960
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ UPSC ‘ਚ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 15 ਨਾਲ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਪਰ

Punjab Topper UPSC 2025: ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। UPSC ਵਰਗੀ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਪ-20 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 06, 2026, 08:32 PM IST

Trending Photos

ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ UPSC ‘ਚ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 15 ਨਾਲ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਪਰ

Punjab Topper UPSC 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ UPSC ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ (AIR) 15 ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਾਪਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। UPSC ਵਰਗੀ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਪ-20 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

UPSC 2025 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 15 ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ। UPSC ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

TAGS

Punjab Topper UPSC 2025Simrandeep Kaur UPSC 2025punjabi news

Trending news

Punjab Topper UPSC 2025
ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ UPSC ‘ਚ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 15 ਨਾਲ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਪਰ
Gurdaspur Encounter Case
19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Mann Governments
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
Budget Session
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ- ਚੀਮਾ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ
Amirtsar News
ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀ 5 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Punjab Budget Session
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
नेरचौक मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी, मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया शुभारंभ
Sri Muktsar Sahib news
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੰਦੜ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ
BKU Ugrahan Protest
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ