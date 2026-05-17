Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 17, 2026, 11:47 AM IST

ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਤੇ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Yograj Singh Dialogue: ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਲੁੱਖੇ' ਵਿੱਚ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡਾਇਲਾਗ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ (ਜੱਸੀ) ਐਵੇਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੇਰੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ (ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਂ ਓਟੀਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰਤਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।

ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਡਾਇਲਾਗਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਨੱਚੇ ਭੈਣ ਦੀ' ਵਰਗੇ ਦੋ - ਅਰਥੀ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਗਾਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ 'ਪਾਰਟੀ ਆਲ ਨਾਈਟ' ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੂਦਾ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋਣ—ਇਹ ਸਭ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ 'ਕਿਰਦਾਰ' (Character) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੀਤ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

 

