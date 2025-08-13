ਸਿੰਗਰ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
Ludhiana News: ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:38 PM IST

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 23 ਸਾਲਾ ਗਾਇਕਾ ਸਿਮਰਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੰਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਟਿਬਬਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਿਊ ਸਟਾਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਭਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸ਼ਿਵਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

