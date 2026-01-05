328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

Missing Saroops Case: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Missing Saroops Case: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਐਸਸੀਪੀਸੀ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਾਰਾਡ ਮੰਗਿਆ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐਸਸੀਪੀਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।