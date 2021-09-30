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Navjot Sidhu

CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ/ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਰ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਖਫਾ ਹਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਉਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਹੋਤਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।

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