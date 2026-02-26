Advertisement
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕੱਕਾਰ ਉਤਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ

Sikh Student Religious Symbols Row: ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ (ਕੱਕਾਰ) ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਗਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 03:41 PM IST

Sikh Student Religious Symbols Row: ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ (ਕੱਕਾਰ) ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ।

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਤਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਾਲਕਾ, ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਕੋਛੜ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਕਾ, ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਕੋਛੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮੇਤ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਇੰਫਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੀਗਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

