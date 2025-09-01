ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੈਬ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਵੱਧਿਆ ਖਤਰਾ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੈਬ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਵੱਧਿਆ ਖਤਰਾ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

Anandpur Sahib News: ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 150 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਲੈਬਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ , ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤ੍ਰਿਪਾਲਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਰਚਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:35 PM IST

ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੈਬ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਵੱਧਿਆ ਖਤਰਾ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

Anandpur Sahib News(ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਫਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਲੈਬ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ

ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਡਾਢੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ

ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਡਾਢੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਸਲੈਬਾਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਧਸ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਟੜੀ ਵੱਲ ਸਰਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਖੌਫ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਗਏ।

ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਿਲਾ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਾੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਖ਼ੁਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਡਾਢੀ ਸਮੇਤ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

