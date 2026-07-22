Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਨੇ 4 ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ; 2 ਦੀ ਮੌਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ

ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਨੇ 4 ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ; 2 ਦੀ ਮੌਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ

Pathankot Bus Accident News: ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੌਂਤਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟੂਰਿਸਟ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 22, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:39 PM IST
ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਨੇ 4 ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ; 2 ਦੀ ਮੌਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 16 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
delhi metro stations closed21 min ago
2
Jalandhar Gangster Encounter37 min ago
3
Balwant Singh Rajoana1 hr ago
4
Ludhiana Gang-Rape News1 hr ago
5
BDPO Lal Singh Suspension2 hrs ago