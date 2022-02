ਸੱਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ...................

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ AirAsia ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ overhead box ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਫਿਸਲਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ Kuching ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ Kuala Lumpur ਦੇ ਤਵਾਊ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ AirAsia ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।

ਵੀਡਿਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ

ਟਵੀਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੋਲ overhead box 'ਚ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪਤਾਕਾਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਜੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ । ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ Comment ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਮੈਨੂੰ 'Snakes on a Plane' ਫਿਲਮ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਖੋ ਵੀਡਿਓ-

Yikes!

Snake on a plane!

Either an escaped pet from passenger carry on/luggage or possibly climbed its way into the aircraft from the ground.

Air Asia Airbus A320-200,Kuala Lumpur to Tawau.

This dude happily stayed inside the illuminated area till plane was diverted pic.twitter.com/jqopi3Ofvp

— Hana Mohsin Khan | هناء (@girlpilot_) February 12, 2022