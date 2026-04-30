ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਡੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ

Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:59 PM IST

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਡੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ

Bathinda News(ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ): ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜੋ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਉਪਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੇਘਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

bathinda newspunjabi news

