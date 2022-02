एक जिस्म दो जान ने भी डाली वोट, सोहणा और मोहणा के लिए किए खास इंतजाम

चंडीगढ़- पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है. राज्य के 117 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह आठ बजे मतदान शुरू हो गया है. चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त जोश है.रविवार सुबह से ही पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई थी.

वोटिंग के दौरान की कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं. इस बीच सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र अमृतसर के सोहणा और मोहणा (Sohna and Mohna) रहे, जो अपना वोट डालने के लिए अमृतसर पहुंचे. आपस में जुड़े दोनों भाई आज रविवार को मानावाला में मतदान के लिए पहुंचे.

पिंगलवाड़ा के सोहणा और मोहणा ने जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपना फर्ज निभाया. सोहणा और मोहणा ने पहली बार वोट डाला और उन्हें 'पहला मतदाता प्रशंसा पत्र' भी दिया गया.

Conjoined twins, Sohna and Mohna, cast their votes at polling booth no.101 in Manawala, Amritsar. #PunjabElections pic.twitter.com/qx2pxuJ2N9

