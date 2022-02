ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨਦੇਖੇ ਪਲ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਚ ਕੈਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਮਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਘਰ- ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਦੇਂ ਨੇ । ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਚ ਲਿਖਿਆ: “ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਿਟ…… ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਨਾਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸੰਭਵ ਸੁਪਨਾ…… ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ…… ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ (ਇੱਕ ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ)। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ"।

Friends. ,A very recent vist ……A poor villager’s impossible dream to visit Manali ……please see the love of these hospitable people…… and their young Generation . They kept my first photo (as an actor yet to prove). thier great love and respect for me. pic.twitter.com/kYmr8d7gfV

