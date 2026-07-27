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ਸਾਵਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੋਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ 'ਚ ਉਮੜਿਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ

Someshwar Mahadev Temple: ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਸਾਵਣ ਦੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 27, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:24 PM IST
ਸਾਵਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੋਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ 'ਚ ਉਮੜਿਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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