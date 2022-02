ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ ਦੀ ਇੰਸਟਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਪੰਗਾ, ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਪਾਠ

ਚੰਡੀਗੜ: ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਗੜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ। ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਸੋਨਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਪਗੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ।

Dastar or “Dast-e-Yar” means“the hand of God”. It is not a choice but a blessing of Sri Guru Gobind Singh ji & an integral part of Sikhs’ identity. Comparing Dastar & Hijab are unjustified & unwanted in this context @sonamakapoor pic.twitter.com/CZL83TVY3W

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) February 11, 2022