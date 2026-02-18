ਸੋਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਰਾਜੂ ਬਸੋਦੀ ਬਰੀ

Advertisement
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:38 PM IST

Sonu Shah Murder Case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਬੁੜੈਲ (ਸੈਕਟਰ-45) ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਸੋਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਬਸੋਦੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ASJ) ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

28 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੋਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੁਡੈਲ ਪਿੰਡ (ਸੈਕਟਰ 45) ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 14 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ
ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ: ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (IOs) ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਰਾਜੂ ਬਸੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਜਿਰ੍ਹਾ (cross-examination) ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਬਸੋਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਘਾਟ: ਰਾਜੂ ਬਸੋਦੀ ਦੇ ਕਥਿਤ 'ਵੌਇਸ ਨੋਟ' ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਦਾ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਆਈ.ਪੀ. (IP) ਐਡਰੈੱਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
 

