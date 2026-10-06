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ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ !

Sourav Ganguly Delhi Capitals Coach: ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਚਿੰਗ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Oct 06, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 03:26 PM IST
ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ !

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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