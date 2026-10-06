ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ !

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Sourav Ganguly Delhi Capitals Coach: ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਚਿੰਗ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਗਆਊਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇਮਾਂਗ ਬਦਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਚਿੰਗ ਗਰੁੱਪ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ।
ਇਹ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਚਮਿੰਡਾ ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਲੈੱਗ ਸਪਿਨਰ ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਮਿੰਡਾ ਵਾਸ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।