ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ; 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਫੁੱਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਿਆ

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Ludhiana Car Accident News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਿਆਗੋ ਈਵੀ ਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਆ ਰਹੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟਿਆਗੋ ਈਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਬਾਈਕਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਏ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਉ਼ਡ ਗਏ ਅਤੇ ਪਲਟੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 30 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਈ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਖਮੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਕਾਰ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ।