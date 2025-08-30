ਕੈਫੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ

Anandpur Sahib News: ਕੈਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਅਤੇ ਵਾਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
Anandpur Sahib News(ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇ ਮਾਲਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ "ਚਾਏ ਹੈਕਰ" ਨਾਂ ਦਾ ਕੈਫੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਲਾਗੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੁਜੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਫੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਯੂਵੀ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ।
ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਸ਼ੀ ਵਾਸੀ ਮਟੌਰ, ਧਰਮਵੀਰ ਉਰਫ ਰਾਜਾ, ਨੀਰਜ ਵਾਸੀ ਮੀਢਵਾਂ, ਮਨਿੰਦਰ ਉਰਫ ਮਨੀ ਅਤੇ ਵਾਸੂ ਉਤਰ ਕੇ ਕੈਫੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਲੱਗਾ। ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਅਤੇ ਵਾਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਧਰਮਵੀਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਸ਼ੀ, ਧਰਮਵੀਰ ਉਰਫ ਰਾਜਾ, ਮਨਿੰਦਰ, ਨੀਰਜ, ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਾਸੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ 109, 118(1), 351(2), 115(2), 190, 191(3), 125(ਏ.) ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।