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ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ? SGPC ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Sri Darbar Sahib Beadbi Case: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਭੀਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇੜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 63 ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 12, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:07 PM IST
ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ? SGPC ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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