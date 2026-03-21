ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਬੇਅਦਬੀ; ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਦਿਖਾਇਆ

Sri Harmandir Sahib News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਪੇਜ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ AI ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ: ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਸਕਾਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ: ਉਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ, ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
SGPC ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
SGPC ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।