ਏਆਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ; ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ

Sri Harmandir Sahib Controversy: ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Trending Photos
Sri Harmandir Sahib Controversy: ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਟੋ 'ਨੰਬਰਦਾਰ_ਬੋਟਹਾਊਸ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਲ ਬਣਾਈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਆਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਮੰਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਨਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। SGPC ਦੀ AI ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।