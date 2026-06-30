Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੇ ਬਦਲੀ ਤਸਵੀਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ

ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੇ ਬਦਲੀ ਤਸਵੀਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ

Sri Muktsar Sahib News: ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭਾਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ 8 ਵੋਟਾਂ, ਜਦਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭਾਟੀ ਨੂੰ 7 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 30, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:23 PM IST
ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੇ ਬਦਲੀ ਤਸਵੀਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਚ ਬੌਕਸ ਬੈੱਡ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ
Mandi Gobindgarh news33 min ago
2
Mukh Mantri Sehat Yojana47 min ago
3
satinder sartaj1 hr ago
4
sangrur news1 hr ago
5
Batala Lottery Winner3 hrs ago