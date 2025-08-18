GST 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ 1100 ਅੰਕ ਉਛਲਿਆ

Share Market Update News: ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:40 ਵਜੇ, ਸੈਂਸੈਕਸ 1069.86 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 81,667.52 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਫਟੀ 50 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ 362.25 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 24,993.55 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀ।
Share Market Update News: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 900 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਨਿਫਟੀ 50 ਵਿੱਚ ਵੀ 300 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਗਈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:40 ਵਜੇ, ਸੈਂਸੈਕਸ 1069.86 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 81,667.52 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਫਟੀ 50 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ 362.25 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 24,993.55 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, BSE 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 5.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 451.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸੈਕਸ 57.75 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 80,597.66 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 11.95 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 24,631.30 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
1. ਟਰੰਪ-ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਟਰੰਪ-ਪੁਤਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਡਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2. GST ਸੁਧਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ GST ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ GST ਨੂੰ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ GST ਨੂੰ 18% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ GST ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ।
3. ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਬਲੂ ਚਿਪਸ ਵੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ MSCI ਸੂਚਕਾਂਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਬਲੂ ਚਿਪਸ ਵਿੱਚ 1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।